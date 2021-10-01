В Україні запрацювала автоматична фіксація перевантажених фур: виявлені перші порушники

В Україні з 1 жовтня запрацювала автоматична фіксація перевантажених фур. Система вже виявила перших порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури .

"Сьогодні, 1 жовтня, розпочала роботу автоматична фіксація порушення габаритно-вагового контролю (ГВК) за допомогою майданчиків зважування-в-русі (WiM)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що перший автоматичний штраф за перевантаження виявився максимальним. Вантажівка рухалася з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі.

"Зараз система збирає дані про рух автомобілів більш ніж на 50 майданчиках по всій країні, тому сховатися не вийде", - попередили в Міністерстві.

Серед інших нововведень у Мінінфраструктури виділили:

встановлення паритетної відповідальності учасників ринку вантажоперевезень;

посилення відповідальності за невиконання законних вимог інспекторів державної служби безпеки на транспорті;

впровадження відповідальності за відмову або ухилення від проходження ГВК;

посилення адміністративної відповідальності за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів.

Які штрафи загрожують порушникам ГВК

Нагадаємо, в кінці червня Верховна рада прийняла закон про збільшення штрафів за відмову від ГВК. Документ передбачає штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

Також, згідно із законом, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів по дорогах загального користування тягне за собою штраф у розмірі:

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.