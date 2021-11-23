В Украине заработал штаб для координации силовых действий по защите границы

"Начал работу межведомственный штаб, который будет координировать взаимодействие субъектов, привлеченных к усилению и защите украинской границы", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, работа штаба будет проходить под руководством первого заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренко.

"В случае острой необходимости реализации отдельных задач при реагировании на ситуации, что будут возникать непосредственно на границе, штаб должен немедленно выносить предложения для рассмотрения правительством или Верховной радой Украины", - объясняют в ведомстве.

Указано, что в состав штаба вошли представители МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ГМС, МИД, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, командований ВСУ и СБУ.

Как добавляют в ГПСУ, при необходимости, для выполнения возложенных задач, может происходить взаимодействие штаба с иностранными и международными организациями.