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В Украине запустят сервис для коммуникации граждан с органами власти

Автор: Юлия Струк

В Украине запустят сервис для коммуникации граждан с органами власти. Его запуск анонсировало Министерство цифровой трансформации и Секретариат Кабинета министров.

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Об этом сообщает правительственный портал.

Речь идет о платформе электронной демократии "ВзаємоДія", которая заработает уже в этом году. Она объединит все имеющиеся на сегодня механизмы взаимодействия и инструменты электронной демократии.

Заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская сообщила, что первые сервисы станут доступны уже весной.

На платформе заработают следующие инструменты:

  • электронные обращения и электронные запросы на информацию (возможность подать обращение, запросы на информацию в электронной форме, отследить их прохождение и получить ответ);
  • электронные консультации (возможность комментировать проекты нормативно-правовых актов, вносить предложения по их содержанию);
  • электронные опросы (возможность участвовать в опросах при разработке государственных решений);
  • электронные петиции (возможность инициировать или поддержать уже представленную в Кабмин петицию, отследить ее статус, получить результат рассмотрения);
  • электронные конкурсы (прозрачные конкурсные процедуры для отбора проектов институтов гражданского общества, которым будет предоставляться финансовая поддержка за счет государственного бюджета);
  • электронное голосование для избрания состава общественных советов при органах исполнительной власти;
  • общественная экспертиза (возможность подать запрос для проведения общественной экспертизы деятельности органов исполнительной власти, ознакомиться с материалами проведенных экспертиз) и др.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента.

Как писало РБК-Украина, Минцифры же нарабатывает проекты для привлечения инвестиций в Украину.

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