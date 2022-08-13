UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

Фото: в Украине запустят электронную очередь на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кабинет министров работает над развитием пограничной инфраструктуры. Одна из самых главных задач - ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов. Это поможет гражданским, а также активизирует бизнес и увеличит товарооборот.

Поэтому в правительстве планируют запустить новую государственную услугу "электронная очередь" на границе.

Также Кабмин намерен:

  • создать современные сервисные зоны для грузовиков и водителей возле пограничных пунктов пропуска;
  • обустроить такие зоны по стандартам ЕС по все территории страны;
  • расширить пропускную способность пограничных пунктов, закупить оборудование для этого.

Кроме того, правительство разрабатывает план для обустройства пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Напомним, что движение транспорта через КПП "Краковец" на границе с Польшей возобновили, но только для легковых авто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины