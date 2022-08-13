В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

В Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Кабинет министров работает над развитием пограничной инфраструктуры. Одна из самых главных задач - ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов. Это поможет гражданским, а также активизирует бизнес и увеличит товарооборот.
Поэтому в правительстве планируют запустить новую государственную услугу "электронная очередь" на границе.
Также Кабмин намерен:
Кроме того, правительство разрабатывает план для обустройства пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.
Напомним, что движение транспорта через КПП "Краковец" на границе с Польшей возобновили, но только для легковых авто.
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