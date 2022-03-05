В Украине запустили платформу для волонтеров “Робота в тилу”

В Украине запустили проект “Робота в тилу”. Это биржа волонтерских работ (как онлайн, так и офлайн).
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Проект создал украинец Артур Федоренко. На бирже можно опубликовать запрос на работу или специалиста.
На сайте “Робота в тилу” можно найти запросы на разработчиков, грузовые перевозки, а также борьбу с пропагандой РФ. Также здесь ищут дизайнеров, иллюстраторов и специалистов по работу с международными блогерами.
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