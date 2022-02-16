ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине запускают пилотные проекты концессионных дорог: изменения в законодательство приняты

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 10:18
В Украине запускают пилотные проекты концессионных дорог: изменения в законодательство приняты Фото: в Украине запускают пилотные проекты концессионных дорог (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в этом году стартуют новые проекты создания концессионных дорог государственного значения, которые являются частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Законодательную поддержку проектам обеспечила Верховная рада, приняв инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090 о государственно-частном партнерстве и концессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Сейчас мы уже имеем 2 пилотных проекта ГЧП - маршруты "Харьков - Днепр - Запорожье" и "Ягодин - Ковель - Луцк", которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме того, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги - "Краковец - Львов - Броды - Ровно", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как пояснили в министерстве, "принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments".

В ведомстве добавили, что модель такого партнерства предполагает привлечение государством частных инвестиций в строительство, при этом инвестор реализует проект за свой счет. После сдачи дороги в эксплуатацию инвестор получает платежи от государства, так называемую плату за доступность.

Одновременно с этим растут и доходы в бюджет. Благодаря принятому закону, государственная казна будет пополняться за счет платы за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более и административных штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" к 2024 году в Украине будет построено или обновлено 24 тыс. км дорог. Об этом информировал координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше