В Украине запускают пилотные проекты концессионных дорог: изменения в законодательство приняты

В Украине в этом году стартуют новые проекты создания концессионных дорог государственного значения, которые являются частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Законодательную поддержку проектам обеспечила Верховная рада, приняв инициированный Министерством инфраструктуры законопроект №5090 о государственно-частном партнерстве и концессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Сейчас мы уже имеем 2 пилотных проекта ГЧП - маршруты "Харьков - Днепр - Запорожье" и "Ягодин - Ковель - Луцк", которые внедряются при поддержке IFC и ЕБРР. Кроме того, благодаря принятому законопроекту уже в этом году планируем объявить конкурс на строительство первой новой концессионной дороги - "Краковец - Львов - Броды - Ровно", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Как пояснили в министерстве, "принятый закон регулирует вопросы взаимных обязанностей государства и инвесторов в проектах государственно-частного партнерства. В частности, бизнес получает гарантию того, что государство выполнит свои обязательства по оплате за эксплуатационную готовность, так называемые availability payments".

В ведомстве добавили, что модель такого партнерства предполагает привлечение государством частных инвестиций в строительство, при этом инвестор реализует проект за свой счет. После сдачи дороги в эксплуатацию инвестор получает платежи от государства, так называемую плату за доступность.

Одновременно с этим растут и доходы в бюджет. Благодаря принятому закону, государственная казна будет пополняться за счет платы за использование автодорог общего пользования транспортными средствами с полной массой 12 тонн и более и административных штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.