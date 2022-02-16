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В Україні запускають пілотні проекти концесійних доріг: зміни до законодавства ухвалено

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Київ, Середа 16 лютого 2022 10:18
В Україні запускають пілотні проекти концесійних доріг: зміни до законодавства ухвалено Фото: в Україні запускають пілотні проекти концесійних доріг (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні цього року стартують нові проєкти побудови концесійних доріг державного значення, які є частиною програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Законодавчу підтримку проектам забезпечила Верховна рада, ухваливши ініційований Міністерством інфраструктури законопроект №5090 щодо державно-приватного партнерства (ДПП) і концесії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"Наразі ми вже маємо 2 пілотних проєкти ДПП - маршрути "Харків - Дніпро - Запоріжжя" та "Ягодин - Ковель - Луцьк", які впроваджуються при підтримці IFC та ЄБРР. Окрім цього, завдяки прийнятому законопроєкт уже цьогоріч плануємо оголосити конкурс на будівництво першої нової концесійної дороги - "Краковець - Львів - Броди - Рівне", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як пояснили в міністерстві, "прийнятий закон врегульовує питання взаємних обов’язків держави та інвесторів у проектах державно-приватного партнерства. Зокрема, бізнес отримує гарантію того, що держава виконає свої зобов’язання в частині оплати за експлуатаційну готовність, так звані availability payments".

У відомстві додали, що модель такого партнерства передбачає залучення державою приватних інвестицій у будівництво, при цьому інвестор реалізує проєкт за свої кошти. Після здачі дороги в експлуатацію інвестор отримує платежі від держави, так звану "плату за доступність".

Одночасно із цим зростають і доходи до бюджету. Завдяки ухваленому закону, державна скарбниця поповнюватиметься за рахунок плати за використання автодоріг загального користування транспортними засобами з повною масою 12 тонн і більше та адміністративних штрафів за порушення норм габаритно-вагового контролю.

Нагадаємо, в рамках програми "Велике будівництво" до 2024 року в Україні буде побудовано або оновлено 24 тис. км доріг. Про це інформував координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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