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В Україні заборонили вивезення донорської крові

Новини » Політика     05.07.2020 - 08:17
В Україні заборонили вивезення донорської крові
Фото: медики (УНІАН)

У неділю набрав чинності відповідний закон

В Україні з неділі, 5 липня, дозволили ввезення для військовослужбовців вакцини без реєстрації і заборонили вивіз донорської крові. Сьогодні набрав чинності відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора документ був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Закон спростив діючу процедуру реєстрації ліків, яка передбачає, що їх можна зареєструвати тільки після вичерпання терміну патентного захисту оригінального препарату.

Документ передбачає:

  • дозвіл ввезення вакцини для військовослужбовців та цивільного персоналу українських миротворчих місій за кордоном без реєстрації;
  • спрощення ввезення в Україну наркотичних і психотропних лікарських засобів, яких потребують тяжкохворі;
  • заборона вивозу стратегічного ресурсу - донорської крові та її компонентів.

Підкреслимо, вивезення дозволяється у разі, коли уряд приймає рішення про надання гуманітарної допомоги іншим країнам, або якщо наші медустанови повністю забезпечені плазмою і донорською кров'ю.

Нагадаємо, Рада 2 червня схвалила відповідний проект закону №2429 у другому читанні, за нього проголосували 332 нардепи.

Як писало РБК-Україна, цей закон нардепи прийняли за основу ще в кінці 2019 року, тоді його підтримали 259 депутатів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України донорствоЗакон
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