В Украине запретили трансляцию еще трех российских телеканалов

Нацрада Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретила трансляцию телеканалов "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацрады.

Сообщается, что соответствующие решения члены Нацрады поддержали единогласно.

"Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация, лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский", - говорится и сообщении.

Отмечается, что для исключения из Перечня трех телеканалов, относящихся к юрисдикции Российской Федерации, которую законодательством Украины признано государством-оккупантом и страной-агрессором, в решениях приведены соответствующие законодательные основания. В частности, решением СНБО от 2015 года было поручено Кабмину при участии Национальной рады принять безотлагательные меры относительно прекращения российской информационной агрессии, осуществляемой с использованием иностранных и отечественных средств массовой информации. Поэтому Нацрада решила временно приостановить рассмотрение вопроса об адаптации российских каналов.

"Руководствуясь нормами Закона Украины "О Нацраде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ "Еврокино", "Топшоп ТВ" и "Зоопарк" и изъял их из Перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины", - добавили в ведомстве.

Ранее в СБУ ответили на запрос РБК-Украина и сообщили, что анализ информационной составляющей эффективности запрета российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" свидетельствует о положительных результатах примененных ограничительных мер. Однако, в течение 2019 года следователями органами безопасности было открыто 34 уголовных производств в отношении владельцев сепаратистских сообществ и пропагандистов сепаратизма в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", действия которых содержат признаки совершенных преступлений, предусмотренных ст. 109, ст. 110 и ст. 258-3 УК Украины.