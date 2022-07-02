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В Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним: какие штрафы

Фото: электронные сигареты запретили продавать с 18 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение "табачные изделия", которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Теперь к сигаретам для нагревания применяются все нормы запретов законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в том числе:

  • - запрещается продажа лицам до 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф 6800 грн для магазина и от 6800 до 13600 грн для продавца;
  • - запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение штраф для субъектов хозяйствования от 30 до 50 тыс. грн за каждый факт рекламы.

Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и к другим для табачных изделий.

Напомним, по данным Госстата, количество украинцев в возрасте 12 лет и старше, которые сообщили, что курят, в 2019 году составляла 5,56 млн человек.

Отметим, по данным опроса КМИС, в мае 2022 года по сравнению с 2020 годом процент ежедневных курильщиков в Украине увеличился среди мужчин с 38,0% до 44,4%, среди женщин с 10,8% до 14,9%, а среди всех опрошенных с 23,1% до 28,3%.

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