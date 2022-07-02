В Украине запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним: какие штрафы

В Украине с 1 июля 2022 года вступили в силу некоторые нормы очередного закона по борьбе с курением. В частности, вносятся изменения в определение "табачные изделия", которое теперь будет касаться и сигарет для нагрева, используемых устройствами (например, GLO и IQOS).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона.

Теперь к сигаретам для нагревания применяются все нормы запретов законодательства наравне с традиционными табачными изделиями, в том числе: - запрещается продажа лицам до 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф 6800 грн для магазина и от 6800 до 13600 грн для продавца;

- запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение штраф для субъектов хозяйствования от 30 до 50 тыс. грн за каждый факт рекламы. Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и к другим для табачных изделий.