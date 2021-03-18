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В Украине запретили депутатам местных и облсоветов голосовать при конфликте интересов

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 08:13
В Украине запретили депутатам местных и облсоветов голосовать при конфликте интересов Фото: горсовет (facebook.com solidarnist.bpp lviv)
Автор: Юлия Струк

В Украине с сегодняшнего дня под запретом голосования депутатов местных и областных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон предусматривает, что сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. Он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

Однако для выше перечисленных лиц могут сделать исключение. В случае, если их неучастие в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа.

Они могут проголосовать при условии публичного самостоятельного сообщения о конфликте интересов в ходе заседания коллегиального органа.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - предусматривает закон.

Напомним, в конце февраля Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3034а с предложениями президента Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина, во втором чтении этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года. Однако без внимания в документе остался вопрос урегулирования конфликта интересов в деятельности глав областных, районных, районных в городах советов. В доработанной редакции это учли.

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