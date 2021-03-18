В Україні заборонили депутатам місцевих та облрад голосувати при конфлікті інтересів

В Україні від сьогодні під забороною голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний закон набув чинності.

Він набув чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

Однак для вище зазначених осіб можуть зробити виняток. У випадку, якщо їх неучасть у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу.

Вони можуть проголосувати за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.