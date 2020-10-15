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В Украине уже заняты почти 40% всех больничных коек для лечения COVID-19

Киев, Четверг 15 октября 2020 09:43
В Украине уже заняты почти 40% всех больничных коек для лечения COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения имеет всего 52 тысячи больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 октября в больницах находится более 20 тысяч больных COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, количество средних и тяжелых больных коронавирусом увеличивается и продолжит увеличиваться, если не придерживаться установленных правил карантина - ношение маски, соблюдение социальной дистанции и пользование антисептиком.

"У нас вообще есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечения больных COVID-19. На сегодняшний день в наших больницах находится 20 475 человек. И это количество увеличивается. И оно будет увеличиваться, если мы не будем соблюдать правила, установленные в нашей стране. Это очень важно, чтобы прервать эту цепь передачи болезни. Мир ничего другого не придумал", - сообщил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки выявили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Отметим, на этой неделе Кабинет министров принял решение о продлении карантина в Украине до конца декабря.

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