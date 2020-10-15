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В Україні вже зайнято майже 40% всіх лікарняних ліжок для лікування COVID-19

Київ, Четвер 15 жовтня 2020 09:43
В Україні вже зайнято майже 40% всіх лікарняних ліжок для лікування COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я має всього 52 тисячі лікарняних ліжок для лікування пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 жовтня в лікарнях перебуває понад 20 тисяч хворих COVID-19.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, кількість середніх і важких хворих коронавірусом збільшується і продовжить збільшуватися, якщо не дотримуватися встановлених правил карантину - носіння маски, дотримання соціальної дистанції і користування антисептиком.

"У нас взагалі є 52 тисячі ліжок, які ми можемо виділити під лікування хворих COVID-19. На сьогоднішній день у наших лікарнях перебуває 20 475 осіб. І ця кількість збільшується. І він буде збільшуватися, якщо ми не будемо дотримуватися правила, встановлені в нашій країні. Це дуже важливо, щоб перервати цей ланцюг передачі хвороби. Світ нічого іншого не придумав", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні за добу виявили 5062 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Зазначимо, цього тижня Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця грудня.

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