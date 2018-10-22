В Україні зафіксовано зменшення кількості угонів автомобілів

Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com.arsen.avakov)

Найбільша кількість викрадених автомобілів в Україні - автомобілі Toyota

В Україні за останні шість років зафіксовано зменшення кількості угонів автомобілів. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна.

"За останні 6 років простежується тенденція до зменшення кількості угонів автомобілів. На сьогодні найбільша кількість викрадених автомобілів по країні - автомобілі Toyota. Найбільша кількість викрадених автомобілів преміум класу в Києві - 221", - повідомив він.

Аброськін розповів, що за підсумками роботи в 2018 році, через відсутність комплексного підходу в організації розкриття угонів транспортних засобів, керівника управління карного розшуку Національної поліції в Києві звільнено з займаної посади. Крім того, 27 працівників цього ж підрозділу отримали дисциплінарні стягнення.

На його думку, не все залежить тільки від оперативних підрозділів поліції, зокрема, на волі залишаються майже більшість затриманих за викрадення автомобілів через лояльне законодавство та за рішеннями суддів, які вважають, що викрадачам місце на волі.

Фото (facebook.com/В'ячеслав Аброськін)

Нагадаємо, співробітники внутрішньої безпеки Національної поліції України повторно затримали підозрюваного у групових викрадення автомобілів за підкуп слідчого поліції Одеси.