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В Украине зафиксировали первые штормовые порывы ветра

Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 14 января, в Украине зафиксировали штормовой ветер. Порывы в западных, северных и центральных областях достигли 15-25 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

По состоянию на 12:00 в Украине уже зафиксированы первые сильные порывы ветра. Первым стихию ощутил Тернополь. Там ветер достиг 25 м/с.

Также на высокорогье (снеголавинная метеостанция Пожижевская) удерживаются порывы в пределах 28 м/с. Но для высокогорья это еще 1 уровень опасности.

Синоптики предупреждают, что максимальная скорость ветра ожидается во второй половине дня 14 января.

Напомним, 14 и 15 января в Украине прогнозируют сложные погодные условия. По данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра и гололедица.

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