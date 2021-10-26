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В Украине 119 серьезных реакций после вакцинации. Связь с прививкой не доказана

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Киев, Вторник 26 октября 2021 10:20
В Украине 119 серьезных реакций после вакцинации. Связь с прививкой не доказана Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали 119 серьезных неблагоприятных событий после иммунизации среди вакцинированных от коронавируса. Это цифра за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы Минздрава Виктора Ляшко в интервью "Украинской правде".

В то же время министр отметил, что "эта цифра ни о чем". По его словам, от инсульта каждые 6 минут умирает человек. Он сказал, что инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел за прививкой, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после него.

"119. Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в том числе летальные случаи", - сообщил Ляшко.

Он также не смог ответить на вопрос, есть ли в Украине хотя бы один случай доказанной связи между прививкой и смертью человека.

Ляшко отметил, что не возглавляет Национальную комиссию по расследованию, но, если бы такой случай был, то ему доложили бы.

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