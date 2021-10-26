ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні 119 серйозних реакцій після вакцинації. Зв'язок із щепленням не доведено

Новость на русском →
Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 10:20
В Україні 119 серйозних реакцій після вакцинації. Зв'язок із щепленням не доведено Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували 119 серйозних несприятливих подій після імунізації серед вакцинованих від коронавірусу. Це цифра за місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова голови МОЗ Вікторя Ляшка в інтерв'ю "Українській правді".

Водночас міністр зазначив, що "ця цифра ні про що". За його словами, від інсульту кожні 6 хвилин помирає людина. Він сказав, що інсульт може статися в людини похилого віку, яка прийшла за щепленням, і в черзі за щепленням, і за 5 хвилин після нього.

"119. Це кількість людей, у яких упродовж місяця після уколу зафіксовані серйозні несприятливі події після імунізації, зокрема летальні випадки", - повідомив Ляшко.

Він також не зміг відповісти на питання, чи є в Україні хоча б один випадок доведеного зв’язку між щепленням і смертю людини.

Ляшко зазначив, що не очолює національну комісію з розслідування, але, якби такий випадок був, то йому доповіли б.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Коронавірус
NEWS
Ще п'ять областей України можуть внести до "червоної" зони: які саме
Ще п'ять областей України можуть внести до "червоної" зони: які саме
DAILY
Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті 
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Довибори в Раду. Хто в регіонах побореться за вакантні місця в парламенті 