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В Украине задействовали больше всего аппаратов ИВЛ с начала пандемии

Автор: Юлия Струк

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Аппаратов ИВЛ на сегодня задействовали большое количество от начала пандемии в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине", - сказано в сообщении.

По словам Шмыгаля, это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости.

"В Ивано-Франковской области произошла стабилизация ситуации с введением красного уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600", - отметил премьер.

По его словам, среди лидеров также Винницкая (15133) и Черновицкая (14220) области. Всего в Украине по состоянию на сейчас 213 тысяч активных больных.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что высокий показатель смертности среди пациентов, которых подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких является особенностью заболевания коронавирусом. Процент смертности в этой категории высокий во всем мире.

Как писало РБК-Украина, Национальная академия наук рассказала, что более 88% пациентов с коронавирусом в Украине, которые находились на искусственной вентиляции легких, умерли. Из почти 8500 человек летальных почти 7500 случаев.

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Новости Украины Денис ШмыгальКоронавирус
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