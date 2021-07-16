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В Украине заблокировали финансовую пирамиду: вкладчики погорели на 250 млн гривен

Автор: РБК-Украина

В Украине заблокировали очередную мошенническую схему инвестиций. По данным следствия, ее организаторы обманули вкладчиков более чем на 250 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.

Сообщается, что мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюты. Минимальная сумма для вхождения в "бизнес" составляла 150 000 гривен.

По данным следствия, организаторы пирамиды создали приложение-клон электронной биржи, которая занимается продажей криптовалюты. Но когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им говорили, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали вкладчиков.

"Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан", - говорится в сообщении.

Полиция провела обыски в Черкассах и Хмельницкой области у фигурантов дела, изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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финансывалютаКиберполиция