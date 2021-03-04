В Украине взялись за реформирование села. Хотят "вдохнуть новую жизнь"

На совещании обсуждали реализацию программы "Новое село", в рамках которой планируется строительство в селах так называемых "Центров притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком.

В "Центрах притяжения" будут работать Центры предоставления админуслуг, отделение почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарные пункты, медицинские центры и другая важная инфраструктура.

К реализации программы хотят привлечь бизнес, чтобы не тратить бюджетные средства. Как рассказали в ОП, для бизнеса, который будет принимать участие в реализации более 1000 отдельных проектов, будут проведены прозрачные конкурсы.

"Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем - по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село", - заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что в программу включено развитие агропромышленного комплекса, поскольку одними только сервисными услугами невозможно вывести село на качественно новый уровень развития.

Офис президента и Кабмин договорились создать координационный совет, который будет следить за реализацией этой программы.