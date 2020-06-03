В Украине вырос показатель летальности от COVID-19

Фото: летальность в Украине возросла (РБК-Украина)

Средний показатель заболеваемости составляет 59,3 заболевших на 100 тысяч населения

В Украине за месяц показатель летальности от коронавируса вырос до 3%. Однако этот показатель по состоянию на 30 апреля составлял 2,5%.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

При этом сообщается, что по состоянию на 3 июня средний показатель заболеваемости в стране составляет 59,3 инфицированных на 100 тысяч населения. При этом прирост подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в сутки по сравнению с предыдущим днем составил + 3,5%.

При этом в ЦОЗ отметили, что летальность - это процент умерших от всего количества больных.

"В этом случае летальность считается за все период, поэтому взято общее количество подтвержденных случаев", - говорится в сообщении.

Отметим, что за последние сутки в Украине выявили 340 случаев заражения коронавирусом и еще восемь - летальных.

Кроме того, с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.

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Автор: Лера Полищук