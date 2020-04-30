В Украине вылечились почти в пять раз больше пациентов, чем умерли

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выздоровели в Украине 1238 пациентов, тогда как умерли - 261

В Украине количество выздоровевших пациентов почти в пять раз превышает количество летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 1238 пациентов, которые полностью выздоровели от COVID-19, из них 135 - за прошлые сутки. При этом количество летальных случаев от коронавируса в стране составляет 261.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине зафиксировано 10 406 случаев заболевания коронавирусом. При этом за сутки зафиксировали рост новых случаев коронавируса - 540, тогда как днем ранее было 456 новых заболеваний.

Ранее РБК-Украина писало, что четырнадцатую смерть от коронавируса подтвердили во Львовской области. 70-летний житель Львова умер еще 27 апреля, однако результаты лабораторного подтверждения наличия болезни пришли лишь вечером 29 апреля.

Также сообщалось, что 29 апреля в Житомирской области умерли двое мужчин 18 и 85 лет. Всего в области зафиксировано 10 летальных случаев.