Украине выгоднее перерабатывать лом в готовую продукцию, чем его экспортировать, - эксперты

Украине намного выгоднее перерабатывать лом внутри страны и экспортировать уже готовую металлопродукцию, а не вторсырье.

Так, с 1 тонны экспортированного лома украинский бюджет получает 1900-2000 грн, тогда как 1 тонна лома, переработанного в сталь, приносит бюджету 8,2 тыс. грн налоговых поступлений.

Кроме того, экспорт лома, по данным Гостаможслужбы, осуществляется в страны, которые проводят в отношении Украины экономически недружественную политику, такие как Турция и подконтрольный России регион Приднестровья.

Напомним, предприятия ГМК формируют около 26% валютных поступлений, 12% ВВП, более 30 млрд грн отчислений в бюджеты всех уровней, а также обеспечивают работу более 600 тыс. человек (с учетом смежных отраслей), что немаловажно в прифронтовых областях Украины.

При этом для меткомбинатов металлолом является стратегическим и дефицитным сырьем, без которого производство стали невозможно. В конвертерной технологии доля лома составляет до 25% от всего сырья, тогда как для электрометаллургов этот показатель достигает 90-100%.

Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков выступил с инициативой продлить действие экспортной пошлины на металлолом в размере 58 евро/тонну на ближайшие пять лет.

"Пошлина показала свою эффективность, мы сохранили десятки тысяч рабочих мест, и это очень хороший пример грамотной государственной политики в условиях сокращения объемов ломозаготовки", - отметил он.

Как известно, в Верховной раде 1 марта зарегистрировали законопроект №5175, предполагающий продление действия пошлины на экспорт металлолома в размере 58 евро/т еще на 5 лет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, дефицит лома на украинском рынке сократился с 0,85 млн т в 2015 году до 0,6 млн т в 2016 и 0,3 млн т в 2017 годах, а начиная с 2018 года украинские металлурги не сообщали о дефицитности с обеспечением заготовленным в Украине ломом.

"В прошлом году особого дефицита лома не наблюдалось, и я считаю, что это, как раз, является следствием своевременно введенной меры в виде экспортной пошлины", - отметил один из авторов законопроекта, заместитель главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.