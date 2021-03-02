Україні вигідніше переробляти лом в готову продукцію, ніж його експортувати, - експерти

Україні набагато вигідніше переробляти лом усередині країни і експортувати вже готову металопродукцію, а не вторсировину.

Про це заявили в об'єднанні підприємств "Укрметалургпром".

Так, з 1 тонни експортованого брухту український бюджет отримує 1900-2000 грн, тоді як 1 тонна брухту, перероблена в сталь, приносить бюждету 8,2 тыс. грн податкових надходжень.

Крім того, експорт брухту, за даними Держмитслужби, здійснюється в країни, які проводять відносно України економічно недружню політику, такі як Туреччина і підконтрольний Росії регіон Придністров'я.

Нагадаємо, підприємства ГМК формують близько 26% валютних надходжень, 12% ВВП, понад 30 млрд грн відрахувань у бюджети всіх рівнів, а також забезпечують роботу понад 600 тис. осіб (з урахуванням суміжних галузей), що важливо в прифронтових областях України.

При цьому для меткомбінатів металобрухт є стратегічною і дефіцитною сировиною, без якої виробництво сталі неможливо. У конвертерної технології частка лому складає до 25% від усієї сировини, тоді як для електрометалургів цей показник досягає 90-100%.

Раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков виступив з ініціативою продовжити дію експортного мита на металобрухт у розмірі 58 євро/тонну на найближчі п'ять років.

"Мито показала свою ефективність, ми зберегли десятки тисяч робочих місць, і це дуже хороший приклад грамотної державної політики в умовах скорочення обсягів брухтозаготівлі", - зазначив він.

Як відомо, у Верховній раді 1 березня зареєстрували законопроект №5175, що передбачає продовження дії мита на експорт металобрухту в розмірі 58 євро/т ще на 5 років.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, дефіцит брухту на українському ринку скоротився з 0,85 млн т у 2015 році до 0,6 млн т у 2016 і 0,3 млн т у 2017 роках, а починаючи з 2018 року українські металурги не повідомляли про дефіцитності із забезпеченням заготовленим в Україні брухтом.

"Торік особливого дефіциту брухту не спостерігалося, і я вважаю, що це, як раз, є наслідком вчасно введеного заходу у вигляді експортного мита", - зазначив один з авторів законопроекту, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.