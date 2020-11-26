В Украине ввели выплаты безработным на организацию бизнеса

В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.
Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.
В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.
Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
Кроме того, фонды также осуществляют:
Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в начале ноября парламент принял соответствующий законопроект №3692 во втором чтении, за него проголосовали 295 парламентариев.