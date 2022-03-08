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В Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны

Автор: Анна Шиканова

В Украине ввели мораторий на выполнение денежных и других обязательств, кредиторами которых являются Российская Федерация или лица, которые связаны с государством-агрессором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

С целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, постановлением Кабинета министров Украины от 3 марта 2022 года №187, установлен мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является Россия или лица, связанные с государством-агрессором.

Исключения:

Не применяется к гражданам РФ, которые проживают на территории Украины на законных оснований.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане РФ, проживающие на территории Украины на законных основаниях.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины по законным основаниям.

Кто имеет право на проживание на территории Украины на законных основаниях

  • в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 отметку о постоянной или временной прописке на территории Украины или зарегистрировали на территории Украины свой национальный паспорт, или
  • вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или
  • военный билет, выданный иностранцу или лицу без гражданства, которые в установленном порядке заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины или
  • Удостоверение беженца или документ, подтверждающий предоставление убежища в Украине (статья 1 Закона Украины "О гражданстве Украины").

Напомним, ранее мы писали о том, что российские пленные будут восстанавливать экономику Украины.

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