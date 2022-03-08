В Украине ввели мораторий на выполнение любых обязательств по долгам РФ и людям, которые с ней связаны

С целью обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией РФ до принятия и вступления в силу Закона Украины об урегулировании отношений с участием лиц, связанных с государством-агрессором, постановлением Кабинета министров Украины от 3 марта 2022 года №187, установлен мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым является Россия или лица, связанные с государством-агрессором.

Исключения:

Не применяется к гражданам РФ, которые проживают на территории Украины на законных оснований.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане РФ, проживающие на территории Украины на законных основаниях.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным владельцем, членом или участником (акционером) которых являются исключительно граждане Украины и граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины по законным основаниям.

Кто имеет право на проживание на территории Украины на законных основаниях