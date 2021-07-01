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В Украине введут е-гарантийные талоны на технику: Рада приняла закон

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Украина, Четверг 01 июля 2021 12:02
В Украине введут е-гарантийные талоны на технику: Рада приняла закон Фото: Рада предусмотрела е-гарантийные талоны на технику (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине введут электронные гарантийные талоны на технику. Верховная рада приняла за основу и в целом соответствующий законопроект №4185.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 335 парламентариев.

"Субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (к паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя", - указано в законе.

Документ предусматривает, что в случае предоставления гарантийных обязательств в электронном виде производитель обеспечивает возможность регистрации приобретенного товара на официальном сайте производителя в установленном им порядке.

"По просьбе потребителя регистрация технически сложных бытовых товаров на официальном сайте производителя и оформление гарантийных обязательств в электронном виде осуществляется продавцом при продаже такого товара", - говорится в проекте закона.

Подчеркивается, что по требованию потребителя продавец должен предоставить эксплуатационные документы на технику в бумажном виде.

Порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров определяет Кабинет министров.

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