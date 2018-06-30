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Интервью

В Украине вступило в силу решение НКРСИ по улучшению работы 4G

НовостиТелеком & IT    30.06.2018 - 15:35
Фото: 4G (РБК-Украина)
Фото: 4G (РБК-Украина)

Решение касается высвобождения радиочастот операторам связи 4G в диапазоне 1800 МГц

В Украине сегодня, 30 июня 2018 года, вступило в силу решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) относительно улучшения работы 4G. Об этом говорится в сообщении на сайте комиссии.

"30 июня 2018 года введено в действие решение НКРСИ "Об удовлетворении заявлений субъектов конверсии об аннулировании лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины" и "Об аннулировании разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств в связи с удовлетворением заявлений субъектов конверсии об аннулировании лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины", которыми удовлетворены заявления ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "Лайфселл" с целью высвобождения радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц и аннулированы соответствующие разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря указанным решениям созданы условия для улучшения качества предоставления услуг 4G потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G‑радиотехнологии в этом диапазоне.

В НКРСИ отметили, что указанные операторы с 1 июля 2018 года обязаны обеспечить возможность получения услуг по использованию 4G в упомянутом диапазоне:

  • в течение 12 месяцев (то есть до июля 2019 года) не менее 90% населения каждого областного центра Украины;
  • в течение 42 месяцев (то есть до декабря 2021 года) не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 тыс человек

Напомним, ранее сообщалось, что НКРСИ проверит мобильных операторов из-за качества 3G.

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Теги публикации: Национальная комиссия регулирования связи, 4G, оператор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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