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В Україні набуло чинності рішення НКРЗІ щодо покращення роботи 4G

НовиниТелеком & IT    30.06.2018 - 15:35
Фото: 4G (РБК-Україна)
Фото: 4G (РБК-Україна)

Рішення стосується вивільнення операторам радіочастот для зв’язку 4G в діапазоні 1800 МГц

В Україні сьогодні, 30 червня 2018 року, набуло чинності рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку  та інформатизації (НКРЗІ) щодо покращення роботи 4G. Про це йдеться у повідомленні на сайті комісії.

"30 червня 2018 року  введено в дію рішення НКРЗІ "Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України" та "Про анулювання дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів у зв’язку із задоволенням заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", якими задоволено заяви ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Лайфселл" з метою вивільнення радіочастотного ресурсу, необхідного для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління в діапазоні 1800 МГц та анульовано відповідні дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки вказаним рішенням створено умови для покращення якості надання послуг 4G споживачам шляхом подолання високого рівня фрагментації частот у діапазоні 1800 МГц та можливості використання 4G‑радіотехнології в цьому діапазоні.

У НКРЗІ зазначили, що вказані оператори з 1 липня 2018 року зобов’язані забезпечити можливість отримання послуг з використанням 4G у згаданому діапазоні:

  • протягом 12 місяців (тобто до липня 2019 року) не менше 90% населення кожного обласного центру України;
  • протягом 42 місяців (тобто до грудня 2021 року) не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 тис осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НКРЗІ перевірить мобільних операторів через якість 3G.
 

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Теги публікації: Национальная комиссия регулирования связи, 4G, оператор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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