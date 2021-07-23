В Украине вступил в силу закон о коренных народах

Закон о коренных народах Украины вступил в силу 23 июля. Он предусматривает установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету " Голос Украины ".

Согласно закону, понятие "коренной народ Украины" определяется как "автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

Согласно этому определению, законом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Согласно положениям законодательного акта, коренные народы Украины и их представители имеют право, коллективно и индивидуально, на полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации ООН о правах коренных народов и в международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной радой, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Также законом определяются гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Законом предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, вопросы международного представительства.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, но часть 3 статьи 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины.