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Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине

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Киев, Среда 21 июля 2021 22:34
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах Украины. В частности, документом признаются представительные органы коренных народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, коренными народами Украины считается то общество, которое сформировалось на территории Крымского полуострова. В частности, крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Коренные народы, согласно закону, имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов страны.

Коренные народы также имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

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Владимир Зеленский коренные народы Закон
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Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
Зеленский подписал закон о коренных народах в Украине
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