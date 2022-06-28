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В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство: детали решения Кабмина

Фото: правительство отменило одно из разрешений при строительстве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление о разрешительных и регистрационных процедур в строительстве. Решение будет действовать в период действия военного положения в Украине и в течение одного года со дня прекращения или отмены военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 июня 2022 г. № 722.

Согласно документу, строительство индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) площадью до 500 кв. метров, хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка может осуществляться заказчиком без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

В таком случае заказчик обращается к архитектору или инженеру-проектировщику, который загружает в Единую государственную электронную систему в сфере строительства схемы намерений застройки земельного участка.

Кроме того, постановлением определено, что разработка проектной документации на строительство объектов условной высотой не выше 20 метров на расстоянии не менее 1 километра от боковой границы летной полосы и 2 километра от торцов летной полосы осуществляется без согласования с эксплуатантом аэродрома, Государственной авиационной службой или Министерством обороны.

Напомним, Кабинет министров изменил правила изготовления и оформления паспорта гражданина Украины. В условиях военного положения к ID-карте не будет прилагаться электронная подпись.

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Кабинет Министров Украины