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В Украине временно будут продавать импортные сигареты с маркировкой государств-членов ЕС

Фото: в Украине временно будут продавать импортные сигареты с маркировкой государств-членов ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В апреле-мае часть международных производителей табачных изделий начинают импортировать в Украину сигареты из стран ЕС. Это стало возможно благодаря соответствующим законодательным изменениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации "Укртютюн".

"Война в Украине привела к существенным перебоям в производстве табачных изделий, что повлияло на непрерывность их поставок. Члены ассоциации "Укртютюн" были вынуждены частично или полностью ограничить выпуск продукции на украинских фабриках. Украинский рынок, потребности которого ранее покрывались путем внутреннего производства, сейчас стал зависимым от импорта", - говорится в заявлении.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос и обеспечить поступления в госбюджет от акцизных сборов, Рада временно, до окончания военного положения, разрешила импорт и продажа сигарет с фильтром и ТВЕНів с маркировкой государств-членов ЕС (включая язык надписей на пачке). Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.

"Такие табачные изделия обозначаются украинскими марками акцизного налога и содержат информацию о максимальной розничной цене и дате производства. Кроме того, на период действия военного и чрезвычайного положения разрешается использовать акцизные марки, предназначенные для ТВЕН, также и для сигарет с фильтром", - добавляют в "Уктютюн".

Оборот импортируемых изделий с маркировкой государств-членов ЕС возможен не дольше трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

С актуальным перечнем торговых марок, которые импортируются в Украину, можно ознакомиться, просмотрев информацию о максимальных розничных ценах производителей и импортеров подакцизных товаров на сайте ГНС Украины.

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