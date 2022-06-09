В Украине впервые состоится Европейский конгресс по лечению заболеваний поджелудочной железы

В Украине впервые состоится Европейский конгресс панкреатологов по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные организаторов.

Из-за войны в этом году конгресс состоится онлайн. По состоянию на сейчас для участия в мероприятии зарегистрировались панкреатологи из 52 стран мира.

Несмотря на то, что регистрация является платной, организаторы в этом году сделали исключение для страны, которая принимает гостей - украинские врачи могут бесплатно присоединиться к мероприятию.

Исследования украинских панкреатологов также будут представлены на конгрессе. Большое количество работ представил Национальный институт хирургии и трансплантологии им. академика А. А. Шалимова НАМН Украины. Также исследования выполнили ученые и врачи из многих городов Украины (Киев, Харьков, Одесса, Тернополь, Николаев, Черновцы и др.).

Профессора из Европейских стран, США, Японии, Австралии также поделятся результатами своих исследований в области гастроэнтерологии, хирургии, эндоскопии, достижениями, которые дают возможность максимально эффективно помогать пациентам.

Накануне конгресса будет проведен учебный курс по роли кишечной микробиоты при патологии поджелудочной железы, печени, пищеварительного тракта (руководитель - проф. А. Э. Дорофеев).

Напомним, европейский клуб панкреатологов сейчас возглавляет украинский доктор медицинских наук, профессор Наталья Губергриц.