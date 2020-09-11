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В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків коронавірусу

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 08:47
В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків коронавірусу
Фото: людині вимірюють температуру (ДПСУ)
Автор: Анастасия Рокитна

Станом на 11 вересня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились 3 144 людини. Найбільше заражень в Києві, Тернопільській, Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

З початку епідемії в країні підтвердили 148 756 випадків COVID-19. Крім того, 3 076 людей померли та близько 66 тисяч людей одужали.

Найскладніша епідеміологічна ситуація в Києві (+404), Тернопільській області (+302), Одеській області (+283), Харківській області (+280), Львівській області (+174).

Зазначимо, що сьогодні в Україні виявили антирекорд, ніколи в країні ще не було більше 3 тисяч нових випадків COVID-19.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що до кінця вересня - початку жовтня в Україні щодня буде 3 тисячі хворих на COVID-19. Він тоді сказав, що це завантажить лікарні більше ніж на 80%.

Нагадаємо, мери Івано-Франківська та Тернополя заявили про намір подати до суду на Кабінет міністрів.

Пізніше до них приєдналася Чернівецька міська рада.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як українська влада збирається боротися з антикарантинним бунтом міських голів.

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