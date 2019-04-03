В Украину возвращаются снег и заморозки

Погода на сегодня: 3 апреля 2019 на большей части Украины осадков не ожидается, дожди с мокрым снегом пройдут на востоке, температура воздуха днем поднимется местами до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе солнечно и без осадков, днем от +8 до +15, ночью от -3 до +5. На севере тоже осадков не ожидается, днем от +7 до +10, а ночью от 0 до -3. В центре днем от +7 до +10, ночью от -2 до +1, в Днепропетровской области возможен дождь.

На востоке пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +4 до +7, ночью от -1 до +2. На юге днем от +7 до +10, ночью от -2 до +2, дожди пройдут в Запорожской области. В Крыму днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2.

Отметим, ночные заморозки ожидаются по всей Украине. Потепление до средней температуры +15 прогнозируется на субботу-воскресенье.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 3 апреля сухо и малооблачно, днем от +8 до +10, ночью от 0 до -2, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Фото: погода в Киеве и области