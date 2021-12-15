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В Украине возрождается живое большое еврейское сообщество, - Харрис

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США, Среда 15 декабря 2021 17:39
В Украине возрождается живое большое еврейское сообщество, - Харрис Фото: Дэвид Харрис (пресс-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Украина стала свидетелем возрождения чрезвычайно живой, важной и большой еврейской общины, поскольку наконец происходит должное памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Об этом в своем выступлении на Kyiv Jewish Forum 2021 заявил исполнительный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис.

"В темные советские времена мне удалось посетить Бабий Яр. В то время как многие из вас знают, на памятнике в Бабьем Яру было написано "жертвам фашистов", без упоминаний о евреях, десятках тысяч убитых там евреев. Совсем недавно я имел часть вернуться в Киев. В этот раз на открытие новых экспонатов в Бабьем Яру. И в этот раз речь идет не только о "жертвах фашистов". На этот раз речь идет о должном, хотя и с опозданием, сохранении памяти о жертвах трагедии Бабьего Яра. Я хорошо знаю, что путь Украины с 1991 года по сей день не был легким или прямым. Но я знаю, что дела идут в правильном направлении", - отметил он.

По словам Харриса, пример еврейской общины Украины, представленной Еврейской конфедерацией и другими институтами, должен быть вдохновляющим напоминанием о том, что все возможно.

"Я верю, исходя из того, что я видел и чему научился из опыта Украины и еврейской общины, что еврейское будущее, в Украине, в Израиле, в Соединенных Штатах или где-либо, может быть светлым", - подчеркнул он.

В 2021 году 15-16 декабря Kyiv Jewish Forum проходит уже в третий раз в формате онлайн-конференции. Организаторами мероприятия выступили Еврейская конфедерация Украины совместно с Combat Antisemitism Movement (CAM) и Center for Jewish Impact.

KJF 2021 приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной.

Как ранее сообщил основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин, участниками первого KJF в 2019 году стали более 500 представителей еврейских организаций и правительств со всего мира.

В прошлом году второй KJF собрал уже 83 тысяч участников, включая трех президентов, премьер-министра Израиля, представителей Госдепартамента США, Палаты Лордов Великобритании, Еврокомиссии, членов правительств и парламентов из многих стран мира.

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