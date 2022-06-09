В Украине возросло количество пострадавших от российской агрессии детей

В результате полномасштабного вторжения России в Украине пострадал более 751 ребенок. Из них погибли 263 ребенка, а получили ранения 488.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
Больше всего от российской агрессии пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.
По данным ведомства, в Харьковской области в результате обстрелов оккупантами объектов гражданской инфраструктуры получили ранения 10 детей. Об этом стало известно в ходе фиксации уголовных правонарушений.
Напомним, по данным на конец мая с начала полномасштабной войны оккупанты депортировали уже 230 тысяч детей. Россия хочет уничтожить украинскую нацию.