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В Украине возобновилось обучение в школах. Минздрав дал рекомендации ученикам

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с понедельника, 25 января, возобновилось очное обучение в школах. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации ученикам в связи с возможными вспышками гриппа и коронавируса.

Соответствующие рекомендации обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он призвал не расслабляться после возобновления обучения и не пренебрегать соблюдением санитарных норм.

"Напомните детям о важности частого мытья рук, ношение маски в общественных местах и ​​соблюдения физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко.

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Санврач отметил, что вновь могут ввести запрет на посещение школ в таких случаях:

  • если на самоизоляции будут находиться больше половины учеников или персонала учебное заведение;
  • если будет превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

"Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных на 100 тысяч населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", - добавил Ляшко.

По его словам, сейчас показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения, что на 31,45% меньше эпидпорога.

Также в Минздраве дали рекомендации, как предупредить заражение гриппом:

  • избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
  • ограничьте посещение мест большого скопления людей;
  • часто проветривайте помещение;
  • часто мойте руки с мылом;
  • не прикасайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
  • избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
  • прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
  • если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Также сообщалось, что эксперты прогнозируют более тяжелый период по коронавирусу в Украине с февраля.

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