В Украине возобновилось обучение в школах. Минздрав дал рекомендации ученикам

В Украине с понедельника, 25 января, возобновилось очное обучение в школах. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации ученикам в связи с возможными вспышками гриппа и коронавируса.
Соответствующие рекомендации обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Он призвал не расслабляться после возобновления обучения и не пренебрегать соблюдением санитарных норм.
"Напомните детям о важности частого мытья рук, ношение маски в общественных местах и соблюдения физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко.
Санврач отметил, что вновь могут ввести запрет на посещение школ в таких случаях:
"Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных на 100 тысяч населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", - добавил Ляшко.
По его словам, сейчас показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения, что на 31,45% меньше эпидпорога.
Также в Минздраве дали рекомендации, как предупредить заражение гриппом:
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.
Также сообщалось, что эксперты прогнозируют более тяжелый период по коронавирусу в Украине с февраля.