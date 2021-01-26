В Украине возобновилось обучение в школах. Минздрав дал рекомендации ученикам

В Украине с понедельника, 25 января, возобновилось очное обучение в школах. В Министерстве здравоохранения дали рекомендации ученикам в связи с возможными вспышками гриппа и коронавируса.

Соответствующие рекомендации обнародовал главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Он призвал не расслабляться после возобновления обучения и не пренебрегать соблюдением санитарных норм.

"Напомните детям о важности частого мытья рук, ношение маски в общественных местах и ​​соблюдения физического дистанцирования за пределами класса", - написал Ляшко.

Санврач отметил, что вновь могут ввести запрет на посещение школ в таких случаях:

если на самоизоляции будут находиться больше половины учеников или персонала учебное заведение;

если будет превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.

"Мы должны помнить, что начало февраля - это традиционный период роста количества гриппоподобных заболеваний, и в случае превышении эпидпорога в отдельных регионах по гриппу, а именно достижения и превышения уровня 483 больных на 100 тысяч населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические мероприятия", - добавил Ляшко.

По его словам, сейчас показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения, что на 31,45% меньше эпидпорога.

Также в Минздраве дали рекомендации, как предупредить заражение гриппом:

избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;

ограничьте посещение мест большого скопления людей;

часто проветривайте помещение;

часто мойте руки с мылом;

не прикасайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;

избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;

прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;

если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Также сообщалось, что эксперты прогнозируют более тяжелый период по коронавирусу в Украине с февраля.