В Украине из-за войны погибли 220 детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 220 детей. При этом пострадали более 406.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.
"Более 626 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. По официальным данным, 220 детей погибли и более 406 получили ранения", - говорится в сообщении.
Больше всего детей пострадало в:
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