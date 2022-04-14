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В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска, - ООН

Через войну в Украине люди с инвалидностью - в зоне риска (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Комитет по правам человека ООН сообщил, что из-за войны в Украине в зоне риска оказались 2,7 миллиона человек с инвалидностью. Сообщается, что они находятся словно в ловушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

В ООН выразили сожаление по поводу агрессии России, несмотря на постоянные призывы к прекращению огня.

"Комитет глубоко обеспокоен тем, что судьба людей с инвалидностью в Украине во многом неизвестна. Постоянно поступают сообщения, что многие люди с ограниченными возможностями, включая детей, находятся в ловушке или остаются в своих домах", - говорится в сообщении.

Также люди с ограниченными возможностями не имеют доступа к необходимым лекарствам, пище, воде, предметам гигиены и санитарным условиям. Кроме того, они не имеют информации, что происходит и кого можно просить о помощи.

Отмечается, что некоторые люди с инвалидностью стали переселенцами

В ООН отметили, что женщины с ограниченными возможностями могут стать жертвами сексуального насилия.

Ранее мы сообщали, что ООН запускает процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении вето в Совбезе.

Также мы писали, что на Совбезе ООН зачитали письмо украинского мальчика к маме, убитой российскими солдатами.

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