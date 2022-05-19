В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 231 ребенок

В Украине из-за вооруженной российской агрессии пострадали более 658 детей. Из них 231 ребенок погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генпрокурора в Telegram.
"По состоянию на утро 19 мая 2022 более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в:
Напомним, в городе Бахмут Донецкой области под завалами дома обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.
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