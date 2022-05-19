В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 231 ребенок

В Украине из-за вооруженной российской агрессии пострадали более 658 детей. Из них 231 ребенок погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генпрокурора в Telegram .

"По состоянию на утро 19 мая 2022 более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в: