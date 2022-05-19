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В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 231 ребенок

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Киев, Четверг 19 мая 2022 09:11
В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 231 ребенок Фото: В Украине из-за вооруженной агрессии РФ погиб 231 ребенок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине из-за вооруженной российской агрессии пострадали более 658 детей. Из них 231 ребенок погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генпрокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 19 мая 2022 более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальным данным ювенальных прокуроров 231 ребенок погиб и более 427 ранены", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 144,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 100,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 48,
  • Луганской - 47,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, в городе Бахмут Донецкой области под завалами дома обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.

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