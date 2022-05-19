В Україні через збройну агресію РФ загинула 231 дитина
Фото: в Україні через збройну агресію РФ загинула 231 дитина (Getty Images)
В Україні через збройну російську агресію постраждали понад 658 дітей. З них 231 дитина загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіс генпрокурора в Telegram.
"Станом на ранок 19 травня 2022 року понад 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула і більше 427 поранені", - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 144,
- Київській - 116,
- Харківській - 100,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 48,
- Луганській - 47,
- Миколаївській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, у місті Бахмут Донецької області під завалами будинку виявили тіла жінки та дворічної дитини.
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