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В Україні через збройну агресію РФ загинула 231 дитина

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Київ, Четвер 19 травня 2022 09:11
В Україні через збройну агресію РФ загинула 231 дитина Фото: в Україні через збройну агресію РФ загинула 231 дитина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні через збройну російську агресію постраждали понад 658 дітей. З них 231 дитина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офіс генпрокурора в Telegram.

"Станом на ранок 19 травня 2022 року понад 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними ювенальних прокурорів 231 дитина загинула і більше 427 поранені", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 144,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 100,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 48,
  • Луганській - 47,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, у місті Бахмут Донецької області під завалами будинку виявили тіла жінки та дворічної дитини.

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Діти війни Війна Росії проти України
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