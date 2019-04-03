Украина внедряет новые требования к упаковке лекарств

Иллюстративное фото (УНИАН)

На упаковки лекарств начнут наносить специальные QR-коды

Кабинет министров Украины внедряет новые требования к упаковке лекарств для контроля их качества. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гройсмана, в Украине лекарства иногда не помогают, потому что они некачественные или фальсифицированные.

"Внедряем новую систему требований к упаковке. Будет нанесен специальный QR-код, который позволит проследить соответствующие лекарства от начала их производства до реализации", - отметил премьер.

Напомним, ранее и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что с 1 июля 2019 года расширят государственное регулирование цен на основные лекарства из Национального перечня.

"Это будут референтные цены по странам, которые Украина выбрала для сравнения, - это Польша, Словакия, Чехия, Латвия и Венгрия", - отметила она.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина премьер-министр Гройсман предложил ввести государственное страхование от онкологических заболеваний после 2020 года.