Україна запроваджує нові вимоги до упаковки ліків

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На упаковки ліків почнуть наносити спеціальні QR-коди

Кабінет міністрів України запроваджує нові вимоги до упаковки ліків для контролю їх якості. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, в Україні ліки іноді не допомагають, тому що вони неякісні або фальсифіковані.

"Запроваджуємо нову систему вимог до упаковки. Буде нанесено спеціальний QR-код, який дозволить простежити відповідні ліки від початку їх виробництва до реалізації", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що з 1 липня 2019 року розширять державне регулювання цін на основні ліки з Національного переліку.

"Це будуть референтні ціни по країнам, що Україна обрала для порівняння, - це Польща, Словаччина, Чехія, Латвія і Угорщина", - зазначила вона.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабміну прем'єр-міністр Гройсман запропонував ввести державне страхування від онкологічних захворювань після 2020 року.