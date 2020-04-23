Владельца одного из крупнейших провайдеров Украины подозревают в госизмене

Правоохранители сообщили о подозрении в совершении государственной измены владельцу одного из крупнейших провайдеров Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным генпрокуратуры о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины было сообщено владельцу и юристу одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров.

Следствие установило, что владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина России, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.

Также провайдер предоставил доступ к аппаратно-программному комплексу "Ревизор", предназначенного для блокирования доступа к сайтам, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе украинских официальных государственных ресурсов.

Отмечается, что данное оборудование предоставляло возможность ФСБ РФ получать доступ к содержанию общения абонентов на территории оккупированного Крыма, сведений относительно их местонахождения и объема полученных услуг. Эта информация в дальнейшем использовалась для преследования жителей полуострова и противодействия деятельности украинских правоохранительных и других госорганов.

"Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами объективной информации о ситуации в Украине и сведений, необходимых для защиты их прав и свобод в условиях оккупации", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Шевченковский райсуд Киева признал виновным в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова. Полковник СБУ был приговорен к 13 годам лишения свободы с лишением воинского звания.