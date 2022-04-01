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Украине важно дипломатично добиться санкций против крупных российских банков, - Ермак

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украине сейчас очень важно дипломатично добиться санкций против крупных российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram-канале.

"Что нужно понять всем нам. Украине сейчас очень важно дипломатично добиться санкций против крупных российских банков, через которые Россия надеется реализовать собственную авантюру с "обменом валюты на рубли для покупки газа", - написал Ермак.

После этого, по его словам, нужно ввести эмбарго на энергоресурсы.

"Это приоритеты для всех нас. Победа над Россией состоит из многих компонентов - военных, экономических. Мы побеждаем, но нам нужно делать это быстрее. Это в интересах Украины", - резюмировал руководитель ОП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Андрей ЕрмакРоссийская Федерация