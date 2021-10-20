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В Украине увеличилось количество кибератак после праздников. Были и DDoS-атаки

Автор: Анастасия Рокитна

Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила об увеличении кибератак в Украине после праздников. Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокированы 59 922 атаки различных видов, что на 26% больше чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (97%).
Зафиксированы и заблокированы 4 DDoS-атаки.

Зафиксировали 76 345 подозрительных событий (на 36% меньше чем на предыдущей неделе):

  • попыток получения прав пользователя - 8%
  • попыток получения прав администратора - 26%
  • нарушений корпоративной политики безопасности - 29%
  • обнаружение сетевого ШПЗ - 17%
  • применение нестандартных протоколов - 10%
  • подозрительного исполняющего кода - 6%
  • другие - 4%

В этот период зарегистрировали и обработали 2 651 киберинцидента, что примерно на уровне предыдущей недели.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 96%

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Кибератака